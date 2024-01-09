Садальский рассказал о соратнике Сталина, который вернул в СССР новогодние ёлки

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Станислав Садальский рассказал о близком соратнике Иосифа Сталина, который в 1935 году позволил жителям СССР снова наряжать в домах ёлки.

Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поведал, что соратник Сталина Павел Постышев вернул нам в дома ёлку в 1935 году. Традиция наряжать новогодние деревья попала под запрет в 1927 году.

"То, что ёлка была упразднена после революции, неправда. Если помните, Ленин с Крупской сами нарядили её как-то в Горках и даже пригласили соседских детей", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Садальского удивило то, что именно Постышев вернул "буржуазный пережиток".

"Это тот легендарный параноик, занимавшийся поиском фашистских символов в самых неподходящих для этого местах", — охарактеризовал личность "спасителя новогодних ёлок" артист.

Он вспомнил песню Владимира Высоцкого, которая. по его мнению, подходит для описания Постышева — "и образ доброго чудного палача". Помощника Сталина расстреляли в Бутырской тюрьме в 1939 году "за непомерную жестокость".

"Ёлку же никто казнить не собирался и в 1949 году 1 января стал нерабочим днем", — поделился информацией Садальский.