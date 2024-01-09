На праздничные каникулы многие звёзды потянулись на курорты.
Не исключением стала 37-летняя певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова, более известная, как Глюк'oZa.
В своём аккаунте соцсети она сообщила, что с семьей улетела на Сейшелы.
"Моя давняя мечта сбылась — я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто всё вокруг написано великим художником. Единственный минус — погода. Сейчас здесь сезон дождей… Но я всё равно рада! А солнышко, думаю, ещё проглянет", — пишет знаменитость.
Напомним, Глюк'oZу раскритиковали за участие в нашумевшем "голом шабаше" Ивлеевой в клубе "Мутабор". Как и остальных засветившихся на вечеринке звезд, Наталью стали всюду "отменять". Кроме того, она потеряла свой псевдоним — музыкальный продюсер Максим Фадеев, возмущённый мероприятием, решил "запустить" свой проект "Глюк'oZa" уже без Чистяковой-Ионовой.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.