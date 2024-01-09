Глюк'oZa после скандала с "голой" вечеринкой покинула страну: "Мечта сбылась!"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На праздничные каникулы многие звёзды потянулись на курорты.

Фото: Официальная страница Глюкоза ВКонтакте

Не исключением стала 37-летняя певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова, более известная, как Глюк'oZa.

В своём аккаунте соцсети она сообщила, что с семьей улетела на Сейшелы.

"Моя давняя мечта сбылась — я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто всё вокруг написано великим художником. Единственный минус — погода. Сейчас здесь сезон дождей… Но я всё равно рада! А солнышко, думаю, ещё проглянет", — пишет знаменитость.

Напомним, Глюк'oZу раскритиковали за участие в нашумевшем "голом шабаше" Ивлеевой в клубе "Мутабор". Как и остальных засветившихся на вечеринке звезд, Наталью стали всюду "отменять". Кроме того, она потеряла свой псевдоним — музыкальный продюсер Максим Фадеев, возмущённый мероприятием, решил "запустить" свой проект "Глюк'oZa" уже без Чистяковой-Ионовой.

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