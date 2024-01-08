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31-летняя певица Селена Гомес опубликовала фото поцелуя с новым бойфрендом

0:52
Шоу-бизнес » Зарубежный

На прошлой неделе чувства свободно выражали Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на церемонии вручения премии "Золотой глобус", а сегодня певица Селена Гомес опубликовала в своем аккаунте в запрещенной соцсети фотографию, на которой страстно целуется со своим новым парнем музыкальным продюсером Бенни Бланко. Обе пары ранее скрывали свои отношения, но, видимо, больше не могут сдерживаться.

31-летняя певица Селена Гомес опубликовала фото поцелуя с новым бойфрендом
Фото: Личный аккаунт Селены Гомез в Instagram by Селена Гомез

Гомес подписала фотографию словами: "Я выиграла". Инсайдер издания ET оказался прав: в декабре анонимный источник утверждал, что Бланко глубоко увлечен своей возлюбленной.

"Он умеет поддерживать беседу, честен и открыт перед Селеной. Он внимательно слушает её и искренне воспринимает. Ведет себя уважительно", — сообщил ET, ссылаясь на своего источника.

Selena Gomez - Good For You
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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