На прошлой неделе чувства свободно выражали Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на церемонии вручения премии "Золотой глобус", а сегодня певица Селена Гомес опубликовала в своем аккаунте в запрещенной соцсети фотографию, на которой страстно целуется со своим новым парнем музыкальным продюсером Бенни Бланко. Обе пары ранее скрывали свои отношения, но, видимо, больше не могут сдерживаться.
Гомес подписала фотографию словами: "Я выиграла". Инсайдер издания ET оказался прав: в декабре анонимный источник утверждал, что Бланко глубоко увлечен своей возлюбленной.
"Он умеет поддерживать беседу, честен и открыт перед Селеной. Он внимательно слушает её и искренне воспринимает. Ведет себя уважительно", — сообщил ET, ссылаясь на своего источника.
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