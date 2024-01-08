31-летняя певица Селена Гомес опубликовала фото поцелуя с новым бойфрендом

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

На прошлой неделе чувства свободно выражали Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на церемонии вручения премии "Золотой глобус", а сегодня певица Селена Гомес опубликовала в своем аккаунте в запрещенной соцсети фотографию, на которой страстно целуется со своим новым парнем музыкальным продюсером Бенни Бланко. Обе пары ранее скрывали свои отношения, но, видимо, больше не могут сдерживаться.

Фото: Личный аккаунт Селены Гомез в Instagram by Селена Гомез

Гомес подписала фотографию словами: "Я выиграла". Инсайдер издания ET оказался прав: в декабре анонимный источник утверждал, что Бланко глубоко увлечен своей возлюбленной.

"Он умеет поддерживать беседу, честен и открыт перед Селеной. Он внимательно слушает её и искренне воспринимает. Ведет себя уважительно", — сообщил ET, ссылаясь на своего источника.

Selena Gomez - Good For You