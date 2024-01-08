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Крах поп-короля: российский шоу-бизнес на пороге новой эры

0:46
Шоу-бизнес

Российский шоу-бизнес, долгое время удерживавший свою позицию, находится на грани перемен. Филипп Киркоров, символ старой эстрадной эпохи, оказался на станции Дно, отрекшись от своего титула.

Это не только его личный кризис, но и знаменательный момент в эволюции российской поп-культуры.

Как сообщает Московский Комсомолец, Новый эстрадный мир обещает быть единым с властью и государственной политикой, сменяя старый формат, насыщенный интригами и зависимостью от власти.

Киркоров, имея семью и богатый творческий путь, стоит перед выбором: приспособиться к новым трендам или остаться на станции Дно, став символом устаревшей монархии в мире развлечений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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