YouTube-блогеры Влад Бумага и Юлия Годунова скоро станут родителями

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогеры-миллионники 27-летний Влад А4 и 25-летняя Юлия Годунова поделились радостной новостью — пара впервые станет родителями. Молодые люди встречаются с 2017 года.

Фото: Личный аккаунт Юлии Годуновой в Instagram by Юлия Годунова и Влад А4

"Ждем", — подписала фото Юля и добавила смайл в виде птенчика.

За полчаса публикация в запрещенной соцсети набрала более 1,6 тысячи комментариев.

Примечательно, что Юлия влюбилась во Влада до того, как он создал YouTube-канал "А4" и стал самым популярным российским блогером. Сейчас его аудитория насчитывает более 50 миллионов человек. Юлия тоже блогер, ведет канал, где рассказывает о путешествиях и моде.

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