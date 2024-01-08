На прошлой ночи певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек появились рука об руку на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус". Во время беседы со звездами на красной дорожке журналисты задали Джей Ло вопрос: почему на совместных фотографиях её мужа Бена Аффлека всегда такое грустное выражение лица, которое постоянно попадает в мировые СМИ?
Певица и актриса спокойно и даже с улыбкой ответила Entertainment Tonight, утверждая, что у Бена все в порядке и нет никаких оснований для беспокойства.
"Бен чувствует себя прекрасно. Вам не нужно беспокоиться о Бене. Позвольте мне просто сказать вам — он счастлив. Он здесь, он номинирован. Я вообще не понимаю, почему люди так об этом переживают", — поделилась своим мнением Джей Ло по этому поводу.
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