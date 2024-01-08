Ксения Бородина эмоционально высказалась о шок-видео блогера Сергея Косенко

В сети обсуждается скандальное видео блогера-миллионера Сергея Косенко, который ради привлечения внимания в запрещенной соцсети решил бросить своего двухмесячного ребенка в сугроб. На этот пост отреагировала телеведущая Ксения Бородина, высказав свои эмоции в своем Telegram-канале. Телеведущая призналась, что она была просто "разорвана от злости" при просмотре этого шокирующего видео. Однако, несмотря на свою яркую реакцию, она выразила надежду, что на записи блогер фактически бросает в сугроб куклу, а не настоящего ребенка. В противном случае, по её мнению, такое поведение просто идиотизм.

Фото: nyafoto.ru

"Надеюсь, это кукла. Если нет, то это идиотизм, ну правда! Что только блогеры не делают с грудными детьми. Ну, мило положить ребенка на фото и сфотографировать — это в порядке. Но они уже ставят их, как будто они на пляже с коктейлем, в фиг пойми в каком положении голова, бросают в снег. Охваты — это круто, конечно, но важен выбор метода для этих охватов."