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Стало известно, сколько стоят пластические операции Киркорова и Пугаёвой

2:12
Шоу-бизнес

Российские звезды шоу-бизнеса стали более открытыми относительно пластических операций, вмешательств и процедур, меняющих их внешность.

Стало известно, сколько стоят пластические операции Киркорова и Пугаёвой
Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Пластический хирург Виктория Блинова раскрывает некоторые секреты красоты знаменитостей и обсуждает, какие процедуры доступны обычным людям. Об этом сообщает Московский Комсомолец.

Алла Пугачева: блефаропластика и SMAS-подтяжка лица и шеи

Эксперт полагает, что Примадонна прошла полный комплекс операций по омолаживанию. Были проведены блефаропластика, smas-подтяжка лица и шеи. Стоимость подобного лифтинга лица начинается от 120 тысяч рублей.

Кристина Орбакайте: ринопластика и уход за кожей

Операции по изменению формы носа сопровождают Кристину Орбакайте с молодости. По мнению специалиста, она скорее всего регулярно посещает косметолога и ухаживает за кожей лица. Ринопластика может стоить от 50 тысяч рублей.

Роза Сябитова: блефаропластика и косметические процедуры

Роза Сябитова, по мнению хирурга, сотрудничает с косметологами. На лице возможно проведение блефаропластики. Она выглядит естественно и натурально для своего возраста. Блефаропластика может начинаться от 150 тысяч рублей.

Филипп Киркоров: скульптурирование тела и косметические процедуры

Филипп Киркоров обратился к хирургу Тимуру Хайдарову для скульптурирования тела: абдоминопластика, моделирование груди. Также проведена круговая подтяжка лица. Общая стоимость операций оценивается в несколько миллионов рублей.

Помимо популярных звезд, эксперт отмечает, что подобные процедуры доступны и обычным людям в салонах красоты, хотя стоимость может варьироваться в зависимости от региона и сложности операции. При этом эксперты советуют обращаться к пластическим хирургам с осторожностью и рассматривать альтернативы, такие как правильное питание и занятия спортом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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