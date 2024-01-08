Российские звезды шоу-бизнеса стали более открытыми относительно пластических операций, вмешательств и процедур, меняющих их внешность.
Пластический хирург Виктория Блинова раскрывает некоторые секреты красоты знаменитостей и обсуждает, какие процедуры доступны обычным людям. Об этом сообщает Московский Комсомолец.
Эксперт полагает, что Примадонна прошла полный комплекс операций по омолаживанию. Были проведены блефаропластика, smas-подтяжка лица и шеи. Стоимость подобного лифтинга лица начинается от 120 тысяч рублей.
Операции по изменению формы носа сопровождают Кристину Орбакайте с молодости. По мнению специалиста, она скорее всего регулярно посещает косметолога и ухаживает за кожей лица. Ринопластика может стоить от 50 тысяч рублей.
Роза Сябитова, по мнению хирурга, сотрудничает с косметологами. На лице возможно проведение блефаропластики. Она выглядит естественно и натурально для своего возраста. Блефаропластика может начинаться от 150 тысяч рублей.
Филипп Киркоров обратился к хирургу Тимуру Хайдарову для скульптурирования тела: абдоминопластика, моделирование груди. Также проведена круговая подтяжка лица. Общая стоимость операций оценивается в несколько миллионов рублей.
Помимо популярных звезд, эксперт отмечает, что подобные процедуры доступны и обычным людям в салонах красоты, хотя стоимость может варьироваться в зависимости от региона и сложности операции. При этом эксперты советуют обращаться к пластическим хирургам с осторожностью и рассматривать альтернативы, такие как правильное питание и занятия спортом.
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