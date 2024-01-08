Певица Лариса Долина объявила об отъезде из страны: "Я что-то упустила!"

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Известная российская певица Лариса Долина сообщила, что после новогодних концертов решила уехать из РФ.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

По сообщению МК, певица заявила об отпуске, который Долина решила провести на Мальдивских островах.

В своих социальных сетях звезда делится видео отдыха и признаётся, что уже давно мечтала об отдыхе на море. Долина подчеркнула, что даже в отпуске думает о работе.

"В моей голове постоянно крутятся мысли о том, что я что-то упустила, не доделала или что-то важное упустила", — отметила знаменитость.

Прошедший год прошёл для неё плодотворно и она надежду, что наступивший год окажется таким же, подытожила певица.

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