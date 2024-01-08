Известная российская певица Лариса Долина сообщила, что после новогодних концертов решила уехать из РФ.
По сообщению МК, певица заявила об отпуске, который Долина решила провести на Мальдивских островах.
В своих социальных сетях звезда делится видео отдыха и признаётся, что уже давно мечтала об отдыхе на море. Долина подчеркнула, что даже в отпуске думает о работе.
"В моей голове постоянно крутятся мысли о том, что я что-то упустила, не доделала или что-то важное упустила", — отметила знаменитость.
Прошедший год прошёл для неё плодотворно и она надежду, что наступивший год окажется таким же, подытожила певица.
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