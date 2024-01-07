Ксения Собчак и Тина Канделаки: как звезды встречают Рождество

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские звезды, включая Ксению Собчак и Тину Канделаки, решили провести Рождество в уютной обстановке в кругу близких. Ксения Собчак отметила праздник в России вместе с мамой Людмилой Нарусовой, выражая пожелания мира и милосердия.

Фото: личный аккаунт инстаграм Ксении Собчак

"Счастливого вам Рождества! У меня оно сегодня с близкими и просто очень красивыми людьми. Мира нам всем и милосердия", — поделилась Ксения в социальных сетях.

Тина Канделаки, в свою очередь, не опубликовала семейные снимки, предпочтя сравнить Рождество с Новым годом. Она выразила надежду на уютное и тихое семейное встреча праздника.

"Рождество все так же актуально, все так же хочется собраться со своими близкими. В этот раз уже без пафоса ожидания новогоднего чуда, без гонки за шикарными столами и роскошными яствами… просто, тихо, уютно и по-семейному. Именно этого и желаю вам, друзья", — написала Тина в своем Telegram-канале.