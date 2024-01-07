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Блогер-миллионник бросил младенца в сугроб ради хайпа

0:50
Шоу-бизнес

Известный блогер с миллионной аудиторией, Сергей Косенко, вызвал волнение в Сети, опубликовав видео, на котором, по его словам, он бросает своего двухмесячного ребёнка в сугроб.

Блогер-миллионник бросил младенца в сугроб ради хайпа
Фото: личный аккаунт инстаграм Сергея Косенко

Ролик был создан для запрещённого "Инстаграма"*, и вызвал всплеск негодования среди подписчиков и общественности.

Сразу после публикации видео пользователи начали оставлять яростные комментарии, выражая недовольство поступком блогера. Некоторые даже грозились сообщить в службу опеки.

В ответ на критику, Косенко заявил, что он не бросал своего сына, а всё происходящее было сделано с куклой. Однако подписчики, похоже, не приняли этот ответ с полной уверенностью.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

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