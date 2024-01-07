Блогер-миллионник бросил младенца в сугроб ради хайпа

Известный блогер с миллионной аудиторией, Сергей Косенко, вызвал волнение в Сети, опубликовав видео, на котором, по его словам, он бросает своего двухмесячного ребёнка в сугроб.
Ролик был создан для запрещённого "Инстаграма"*, и вызвал всплеск негодования среди подписчиков и общественности.
Сразу после публикации видео пользователи начали оставлять яростные комментарии, выражая недовольство поступком блогера. Некоторые даже грозились сообщить в службу опеки.
В ответ на критику, Косенко заявил, что он не бросал своего сына, а всё происходящее было сделано с куклой. Однако подписчики, похоже, не приняли этот ответ с полной уверенностью.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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