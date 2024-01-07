Николай Васильев (Vacio) рассказал о содержании в спецприемнике и оспорил обвинения в ЛГБТ*-активности

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Исполнитель Николай Васильев, известный под псевдонимом Vacio, который привлек внимание после участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, поделился своим опытом пребывания в спецприемнике и оспорил обвинения в ЛГБТ-активности. Об этом он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Фото: Инстаграм Ивлеевой

Заслуженный ветеран МВД и член ОНК, Алексей Лобарев, сообщил, что он и его коллега посетили спецприемник № 2 ГУ МВД России по городу Москве 7 января. Во время инспекции им удалось пообщаться с Николаем Васильевым, который, как отметил Лобарев, находится в одиночной камере.

По словам Лобарева, Vacio заявил, что он не является представителем ЛГБТ и никогда им не был. Он отрицает выкладывание контентов, связанных с этим движением, и утверждает, что не был автором поста с видео, на котором он предстал перед публикой в вызывающем образе.

Николай Васильев рассказал Лобареву свою версию произошедших событий: он столкнулся с провокацией на вечеринке, где ему сорвали носок, и позднее это видео было опубликовано в сети. Васильев утверждает, что его поступок был частью культуры рок-н-ролла и эпатажа, и он лишь хотел привлечь внимание.

В завершение своего монолога перед ОНК Николай Васильев заявил, что сожалеет за свой первый поступок, но не понимает причин второго ареста. Он подчеркнул, что его подставили те, кто сорвал с него одежду, и выразил недоумение по поводу новых обвинений.

Таким образом, исполнитель Vacio оспаривает обвинения, утверждая, что его уличили в провокации, и опровергает свою связь с ЛГБТ*-движением.

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