Российский певец Леонид Агутин принял решение покинуть РФ и улететь в Дубай

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Леонид Агутин является одним из немногих артистов, который не стал высказываться о ситуации в РФ. Он живёт в России и здесь же проводит концерты. Выяснилось, что звезда решил уехать из РФ на фоне скандала с новогодним шоу.

Фото: Own work by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Недавно сообщалось, что Агутина госпитализировали из-за "блуждающего" тромба. Певец перенёс срочную операцию. Проведение концертов звезды было под вопросом, поскольку было непонятно, скоро ли певец восстановится для возобновления концертов. И, наконец, певец решил оставить РФ, чтобы выступить Дубае.

Однако не исключается, что отъезд артиста из страны связан с большим количеством скандалов, которые произошли на концерте "Песня года", посвящённого Новому году, пишет "Утро.ру".

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