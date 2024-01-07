Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под Киевом от побоев скончался насильно мобилизованный работниками ТЦК
Ветеринар Дмитриева объяснила, могут ли кошки жить зимой на улице
Киркоров, Меладзе, Ивлеева: кто ещё не заплатил налоги после "голого шабаша"
Водителям рассказали, что делать, если залили в бак плохой бензин
Горчичный порошок избавит от клещей на листьях огурцов
Таро-прогноз на неделю 8-14 января для каждого знака Зодиака
Врач Тяжельников рассказал, когда поход в баню может обернуться инсультом
Во Франции заявили, что Запад два года лгал о победе Украины
Пять простых методов борьбы со снегом на дворниках автомобиля

Филипп Киркоров сделал заявление после громкого скандала

2:01
Шоу-бизнес

Непростой конец года выдался у Филиппа Киркорова. После инцидента на вечеринке Насти Ивлеевой его исключили из новогодних телевизионных программ федеральных каналов. Артист утверждал, что он был приглашен на это мероприятие, но не предполагал, что столкнется с настолько скандальными событиями. Он заявил, что провел там всего несколько минут и почти сразу ушел.

Филипп Киркоров сделал заявление после громкого скандала
Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

"В жизни каждого человека бывают моменты, когда ты входишь не в ту дверь", — пояснил Киркоров своим поклонникам.

"Артист моего уровня, народный артист, не должен настолько неответственно относиться к своему участию в каких-либо мероприятиях… Я осознаю свою ошибку… Меньше всего я хотел бы, чтобы эта оплошность стала причиной ограничения моего творчества в России", — извинился Киркоров перед своей аудиторией.

После скандала артист уделил время своей семье, избегая появлений в обществе. Затем он впервые после произошедших событий выступил в Дубае, дав концерт в русском ресторане своих друзей. В рождественскую ночь Киркоров представил дуэт "Жара в Дубае" с Михаилом Шуфутинским.

Было заметно, что поп-король переживает трудные моменты. Киркоров рассказал гостям о своих тяжелых перипетиях и выразил надежду на наступление светлого времени.

"Я не могу представить свою жизнь без России, без своего дома. Иногда бывает хочется уехать на Рождество туда, где тепло. Но потом, когда становится слишком жарко, хочется вернуться в наши морозы. Важно, чтобы в наших сердцах не было морозов, чтобы мы не замерзали душой. Но мы никогда не замерзнем душой, если в нас будет жить любовь. Пусть даже она будет жестока. В эту Рождественскую ночь, здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа", — приветствовал зрителей Филипп.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: названы цены на его шоу

Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.

Филипп Киркоров теперь поёт и пляшет в Дубае: два концерта в честь Рождества
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя
Кусты смородины согнутся от количества ягод: эти три важные подкормки увеличат урожайность вдвое
Европа задёргалась. Куда девать устаревшие самолёты F-16? Дмитрий Плотников
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
Аппетитный торт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: духовку включать не придётся
Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго. Попробуйте, расскажите соседям по участку
Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго. Попробуйте, расскажите соседям по участку
Последние материалы
Водителям рассказали, что делать, если залили в бак плохой бензин
Горчичный порошок избавит от клещей на листьях огурцов
Таро-прогноз на неделю 8-14 января для каждого знака Зодиака
Врач Тяжельников рассказал, когда поход в баню может обернуться инсультом
Во Франции заявили, что Запад два года лгал о победе Украины
Европа задёргалась. Куда девать устаревшие самолёты F-16?
Пять простых методов борьбы со снегом на дворниках автомобиля
Борщ станет вкуснее с этими двумя ингредиентами
Как вынудить грушу плодоносить
Колготки опять испорчены: рассказываем, как их правильно стирать и сушить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников