Филипп Киркоров сделал заявление после громкого скандала

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Непростой конец года выдался у Филиппа Киркорова. После инцидента на вечеринке Насти Ивлеевой его исключили из новогодних телевизионных программ федеральных каналов. Артист утверждал, что он был приглашен на это мероприятие, но не предполагал, что столкнется с настолько скандальными событиями. Он заявил, что провел там всего несколько минут и почти сразу ушел.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

"В жизни каждого человека бывают моменты, когда ты входишь не в ту дверь", — пояснил Киркоров своим поклонникам.

"Артист моего уровня, народный артист, не должен настолько неответственно относиться к своему участию в каких-либо мероприятиях… Я осознаю свою ошибку… Меньше всего я хотел бы, чтобы эта оплошность стала причиной ограничения моего творчества в России", — извинился Киркоров перед своей аудиторией.

После скандала артист уделил время своей семье, избегая появлений в обществе. Затем он впервые после произошедших событий выступил в Дубае, дав концерт в русском ресторане своих друзей. В рождественскую ночь Киркоров представил дуэт "Жара в Дубае" с Михаилом Шуфутинским.

Было заметно, что поп-король переживает трудные моменты. Киркоров рассказал гостям о своих тяжелых перипетиях и выразил надежду на наступление светлого времени.

"Я не могу представить свою жизнь без России, без своего дома. Иногда бывает хочется уехать на Рождество туда, где тепло. Но потом, когда становится слишком жарко, хочется вернуться в наши морозы. Важно, чтобы в наших сердцах не было морозов, чтобы мы не замерзали душой. Но мы никогда не замерзнем душой, если в нас будет жить любовь. Пусть даже она будет жестока. В эту Рождественскую ночь, здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа", — приветствовал зрителей Филипп.