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Эротичное видео с Бородиной обернулись конфузом: теперь смеётся вся страна

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Шоу-бизнес

Популярная ведущая Ксения Бородина новогодние каникулы проводит в тёплом Таиланде.

Эротичное видео с Бородиной обернулись конфузом: теперь смеётся вся страна
Фото: Instagram Ксении Бородиной

На море знаменитость улетела с дочерьми — Марусей и Теей. В Таиланде они наслаждаются морем, купаются и проводят веселый досуг.

Там же Бородина попыталась снять эротичный видеоролик для социальных сетей. Ксения взобралась на огромную надувную утку, позируя с "надувашки" в одном бикини.

Однако демонстрируя стройную фигуру и модный купальник, Ксения в какой-то момент не удержала равновесие и рухнула лицом в гладь воды, показав всем подписчикам собственный тыл в трусиках. Но Бородина даже смогла прокомментировать свой конфуз.

"Когда поехал кататься на утке, не покормив её", — пишет она.

Видео, на котором бывшая ведущая "Дом-2" переворачивается и падает, вызвало восторг, и теперь над Ксенией смеётся вся страна.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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