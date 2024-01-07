Эротичное видео с Бородиной обернулись конфузом: теперь смеётся вся страна

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная ведущая Ксения Бородина новогодние каникулы проводит в тёплом Таиланде.

Фото: Instagram Ксении Бородиной

На море знаменитость улетела с дочерьми — Марусей и Теей. В Таиланде они наслаждаются морем, купаются и проводят веселый досуг.

Там же Бородина попыталась снять эротичный видеоролик для социальных сетей. Ксения взобралась на огромную надувную утку, позируя с "надувашки" в одном бикини.

Однако демонстрируя стройную фигуру и модный купальник, Ксения в какой-то момент не удержала равновесие и рухнула лицом в гладь воды, показав всем подписчикам собственный тыл в трусиках. Но Бородина даже смогла прокомментировать свой конфуз.

"Когда поехал кататься на утке, не покормив её", — пишет она.

Видео, на котором бывшая ведущая "Дом-2" переворачивается и падает, вызвало восторг, и теперь над Ксенией смеётся вся страна.