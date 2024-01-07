Журналистка и светская львица Ксения Собчак стала подозревать собственного супруга Константина Богомолова.
А подозревает она его в обмане относительно их общего хобби — режиссёр говорил, что недавно впервые встал на лыжи, но Собчак заметила некую недостоверность в словах мужа.
"Он очень хорошо справляется! Такой прогресс впервые в жизни я видела. Тренер даже сказал, что он, вероятно, обманывает нас всех и делает вид, что недавно начал заниматься лыжами, хотя на самом деле тренировался с детства. Возможно, так и есть… не знаю," — сомневается Ксения.
Сама она катается на лыжах с 16-летнего возраста, в то время как Богомолов только недавно освоил лыжи с помощью инструктора. Он уверял ранее супругу, что ранее не умел кататься, но такой его быстрый прогресс навёл Собчак на подозрения.
Осенью многие водители отказываются прогревать двигатель перед началом движения.