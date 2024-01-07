"Только делает вид": Ксения Собчак начала подозревать мужа Богомолова в обмане

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и светская львица Ксения Собчак стала подозревать собственного супруга Константина Богомолова.

Фото: личный аккаунт инстаграм Ксении Собчак

А подозревает она его в обмане относительно их общего хобби — режиссёр говорил, что недавно впервые встал на лыжи, но Собчак заметила некую недостоверность в словах мужа.

"Он очень хорошо справляется! Такой прогресс впервые в жизни я видела. Тренер даже сказал, что он, вероятно, обманывает нас всех и делает вид, что недавно начал заниматься лыжами, хотя на самом деле тренировался с детства. Возможно, так и есть… не знаю," — сомневается Ксения.

Сама она катается на лыжах с 16-летнего возраста, в то время как Богомолов только недавно освоил лыжи с помощью инструктора. Он уверял ранее супругу, что ранее не умел кататься, но такой его быстрый прогресс навёл Собчак на подозрения.