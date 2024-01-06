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Анастасия Волочкова возмутилась просьбой поклонницы о второй фотографии

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова, согласно своей давней традиции, начала год с поездки на Мальдивы, но отдых балерины обернулся скандалом.

Анастасия Волочкова возмутилась просьбой поклонницы о второй фотографии
Фото: Openverse by pavsekakii.ru is licensed under CC BY 2.0

Поселившись в местном отеле, она опубликовала видео в соцсетях, в котором оскорбила женщину с лишним весом, а также всех, чьи фигуры не соответствуют её представлению о прекрасном.

На фоне мальдивского пляжа Волочкова рассказала историю о неприятном инциденте с туристкой, которая попросила сфотографироваться с ней. Не удовлетворившись результатом туристка попросила сделать ещё один кадр, за что балерина резко отчитала женщину в видео, обращаясь ко всем "толстым" людям, предлагая им привести свои тела в соответствие с её стандартами или воздержаться от совместных фотографий, сообщает "Комсомольская Правда".

Заявление Волочковой вызвало шок у подписчиков, многие из которых предположили, что балерина была не в своем уме, снимая это видео. В комментариях люди выразили выражено недовольство и предположения о возможном воздействии алкоголя.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева опровергла слухи об отъезде в ОАЭ.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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