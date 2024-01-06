Последствия вечеринки Ивлеевой добрались до Balenciaga

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Цена на носок рэпера Vacio (Николай Васильев), который был частью наряда которого составляла его образ на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, снизилась после скандала, который вызвал резонанс в СМИ, сообщает портал "Утро.ру". Эти стильные носки были произведены французским модным домом Balenciaga.

Фото: Wikipedia by Gunguti Hanchtrag Lauim is licensed under CC BY-SA 4.0

До возникновения скандала вокруг вышеупомянутой вечеринки, эти брендовые носки продавались в московском универмаге ЦУМ за 14 680 рублей. Теперь те же самые белые хлопковые носки предлагаются за 10 270 рублей.

В конце декабря Vacio был задержан на 15 суток по обвинению в хулиганстве после того, как он появился на вечеринке с одним из носков, прикрывающим гениталии. Кроме того, рэпера обязали уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. По информации из Telegram-канала SHOT, музыканта также наказали за пропаганду ЛГБТ*.

* Запрещённая в России экстремистская организация