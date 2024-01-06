Новогодний отдых российских знаменитостей охватывает разнообразные аспекты, от традиционных вечеринок в загородных особняках до экзотических путешествий.
Филипп Киркоров отметил праздник в своем роскошном загородном доме в кругу друзей, в то время как Катя Гусева провела свадебное путешествие на Мальдивах. Лолита и Жасмин предпочли остаться в Москве, отмечая праздник в столице.
Некоторые артисты, такие как Анастасия Волочкова, отправились в экзотические каникулы на острова, в то время как другие, например, Лариса Гузеева, предпочли традиционное семейное празднование.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.