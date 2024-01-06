Звёзды поделились, как встретили Новый год после "голой" вечеринки: никто не сбежал

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новогодний отдых российских знаменитостей охватывает разнообразные аспекты, от традиционных вечеринок в загородных особняках до экзотических путешествий.

Фото: Инстаграмм* аккаунт Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров отметил праздник в своем роскошном загородном доме в кругу друзей, в то время как Катя Гусева провела свадебное путешествие на Мальдивах. Лолита и Жасмин предпочли остаться в Москве, отмечая праздник в столице.

Некоторые артисты, такие как Анастасия Волочкова, отправились в экзотические каникулы на острова, в то время как другие, например, Лариса Гузеева, предпочли традиционное семейное празднование.

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