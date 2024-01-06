Лера Кудрявцева эмигрировала с дочерью из России?

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева решила сделать начало нового года особенным, отправившись в солнечный Дубай вместе со своей дочкой Машей.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Отдых без супруга Игоря Макарова может показаться необычным для многих пар, но для Леры и Игоря это обыденность. Ранее телеведущая делилась, что ее муж предпочитает оставаться дома и наслаждаться отпуском в уютной домашней обстановке, сообщает "Общественная служба новостей".

В Дубае Кудрявцева выбрала один из высококлассных отелей, известный своей семейной ориентацией и удобной атмосферой для детей. Место отдыха предлагает все необходимое для активного времяпрепровождения, включая бассейны, детские площадки и специальное меню для самых маленьких гостей.