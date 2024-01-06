Актриса Горбачева: друзья стали травить после выбора позиции в СВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса и блогер Ирина Горбачева, родившаяся в Мариуполе, приняла решение остаться в Москве, отказавшись от возвращения на родину, что вызвало негативные реакции большинства ее близких.

Фото: prt scr youtube.com/Нетология

В интервью журналистке Мадонне Мур на YouTube Ирина Горбачева поделилась, что около 95% ее друзей отвернулись от нее после того, как она заняла сторону России в конфликте на Украине, сообщает "Общественная служба новостей".

"Я не желаю привязываться к месту рождения. Эта вся риторика для меня не имеет значения. В данный момент я просто хочу быть здесь, несмотря на все проклятия, которые я услышала от своих друзей," — призналась она.