Волочкова в неприличном купальнике выставила напоказ лишнее: в сантиметре от позора

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова в бикини прогулялась босиком прямо по снегу у своего особняка.

Фото: Instagram Анастасии Волочковой

47-летняя балерина сообщила, что так готовится к отпуску на теплом курорте.

Экс-прима Большого театра порадовала поклонников наготой в 25 градусов мороза — Анастасия снялась в купальнике, практически не прикрывающем её интимные места. Эпатажная знаменитость попозировала, разведя руки в стороны.

"Подготовка к Мальдивам идёт стремительным ходом! По-волочковски!" — подписала Волочкова снимок в соцсети.

Откровенное фото звезды спровоцировало состязание пользователей в остроумии. Почти всех интересовал ответ, кто же будет сопровождать балерину на курорт. Главным кандидатом считают Прохора Шаляпина, проведшего с королевой шпагата новогоднюю ночь. Многие отметили, что Настя "вывалила напоказ много лишнего".

В середине декабря Анастасия всем сообщила, что полетит на Мальдивы 2 января, в Россию же она хочет вернуться к дню рождения — 20 января.

Анастасия Волочкова