Анастасия Волочкова в бикини прогулялась босиком прямо по снегу у своего особняка.
47-летняя балерина сообщила, что так готовится к отпуску на теплом курорте.
Экс-прима Большого театра порадовала поклонников наготой в 25 градусов мороза — Анастасия снялась в купальнике, практически не прикрывающем её интимные места. Эпатажная знаменитость попозировала, разведя руки в стороны.
"Подготовка к Мальдивам идёт стремительным ходом! По-волочковски!" — подписала Волочкова снимок в соцсети.
Откровенное фото звезды спровоцировало состязание пользователей в остроумии. Почти всех интересовал ответ, кто же будет сопровождать балерину на курорт. Главным кандидатом считают Прохора Шаляпина, проведшего с королевой шпагата новогоднюю ночь. Многие отметили, что Настя "вывалила напоказ много лишнего".
В середине декабря Анастасия всем сообщила, что полетит на Мальдивы 2 января, в Россию же она хочет вернуться к дню рождения — 20 января.
Обрезка, полив, подкормка и защита от вредителей и болезней играют решающую роль в формировании здоровой и плодоносящей жимолости.