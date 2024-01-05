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48-летняя Ева Лонгория появилась на красной дорожке в прозрачном платье

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Шоу-бизнес » Зарубежный

Звезда "Отчаянных домохозяек" 48-летняя Ева Лонгория поражает не только безупречным внешним видом, но и своей радостью к жизни. Более того, несмотря на все попытки хитрых папарацци снять Еву в неудачный момент, кажется, ее трудно вывести из себя. Лонгория рассказывала, что у неё никогда не было проблем с комплексами и самооценкой. Возможно, поэтому, даже когда весь мир обсуждает мельчайший целлюлит на ее бедрах, запечатленный на фотографиях из отпуска, знаменитость продолжает сверкать и радовать своих поклонников. Недавно она вышла на красную дорожку в прозрачном платье, создав настоящий фурор.

48-летняя Ева Лонгория появилась на красной дорожке в прозрачном платье
Фото: Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Palm Springs International Film Society

Вчера вечером прошел первый крупный кинофестиваль этого года — 35-й ежегодный Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс. На этот случай Ева Лонгория выбрала элегантное белое кружевное платье.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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