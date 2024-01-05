Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась свежими снимками с 5-летней дочерью

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В связи с суровыми морозами в Москве, телеведущая Лера Кудрявцева решила провести январские праздники в Арабских Эмиратах вместе со своей 5-летней дочерью Машей. Малышка, ставшая любимицей подписчиков телеведущей, регулярно получает комплименты под свежими фотографиями в запрещенной соцсети своей знаменитой мамы.

Фото: Личный аккаунт Леры Кудрявцева в Instagram by Лера Кудрявцева

Сегодня Кудрявцева порадовала своих поклонников несколькими снимками с дочерью, как на фоне дубайских небоскребов, так и в более традиционной обстановке у новогодней елки. На фотографиях не появился супруг Леры, хоккеист Игорь Макаров, что вызвало интерес у подписчиков, они выражали беспокойство и спрашивали, где муж Леры и папа Маши и почему он так редко появляется в блоге Кудрявцевой. Однако были и те, кто предпочел не высказывать любопытство, а просто выражал свою любовь и восторг по поводу телеведущей и ее дочери.

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