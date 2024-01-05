Примадонна Алла Пугачева впервые в 2024 году появилась в социальных сетях, отправив поздравление зятю Валентина Юдашкина, Петра Максакова.
Максакову исполнилось 33 года, и семья решила отметить праздник необычным образом — поездкой на каяках по Мангровым лесам.
Валентин Юдашкин ушел из жизни в мае 2023 года после борьбы с онкологией, оставив вдову Марину Юдашкину и дочь Галину. Семья поддерживает Марину в трудные моменты, а она находит смысл жизни в своих троих внуках: Аркадии, Анатолии и Агате.
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.