Алла Пугачёва появилась в соцсетях впервые за долгое время

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Примадонна Алла Пугачева впервые в 2024 году появилась в социальных сетях, отправив поздравление зятю Валентина Юдашкина, Петра Максакова.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Максакову исполнилось 33 года, и семья решила отметить праздник необычным образом — поездкой на каяках по Мангровым лесам.

Валентин Юдашкин ушел из жизни в мае 2023 года после борьбы с онкологией, оставив вдову Марину Юдашкину и дочь Галину. Семья поддерживает Марину в трудные моменты, а она находит смысл жизни в своих троих внуках: Аркадии, Анатолии и Агате.