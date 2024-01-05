Актриса Агата Муцениеце показала, как приводит себя в форму после Нового года

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Буквально за несколько дней до Нового года актриса Агата Муцениеце призналась, что ее главной целью на 31 декабря было поесть всевозможные вкусности в компании с сыном Тимофеем и дочерью Мией. Однако праздник остался позади, и актриса решила не терять времени, начав быстро приводить себя в форму.

Фото: https://www.instagram.com/p/CpOIqyrj_ax/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Сегодня Агата поделилась с поклонниками видео своей первой тренировки в 2024 году. По всей видимости, она не давала себе длительных перерывов. Сразу после занятий актриса похвасталась результатами, утверждая, что они видны сразу. В добавок она пошутила над попытками свести её роскошную фигуру лишь к генетике, подчеркивая, что её усердие нельзя недооценивать после таких тренировок.