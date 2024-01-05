Звезда "Дома-2" Виктория Боня похвасталась успехами 11-летней дочери в верховой езде

В 2024 году телеведущая Виктория Боня, по всей видимости, приняла решение конкурировать за звание "Мама года". Мы уверены, что она справилась бы с этим титулом и в ушедшем 2023 году, но внимание поклонников тогда было приковано к её нашумевшей пластической операции на лицо.

Фото: bloknot.ru

Super.ru пишет, что звезда "Дома-2" ранее часто радовала своих подписчиков трогательными моментами с 11-летней дочерью Анджелиной. Сегодня она поделилась успехами дочери в ее хобби.

Оказывается, Анджелина отлично справляется с верховой ездой и даже превзошла свою собственную маму в этом.

"Помнится, когда я каталась на этой лошади, она даже не хотела идти подо мной… Горжусь тобой, дочка моя", — написала Боня, сопровождая видео с Анджелиной верхом на коне.