Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффект одуванчика: 5 советов, чтобы волосы не пушились даже в дождливую погоду
Простой и очень вкусный десерт из мандаринов: идеален для зимнего чаепития
Топ-3 фильмов ужаса, которые заставят вас трепетать от страха
Жестко или мягко?: водителям назвали лучшую подвеску для автомобиля
5 лучших скрабов для идеально гладкой кожи тела
Творожные ватрушки с фруктами к чаю: сочные, нежные и готовятся в два счёта
Британскому флоту не хватает моряков
В аэропорту Перьми нашли гранату
5 неисправностей, при которых автолюбителю лучше обращать в автосалон, и не пытаться чинить самостоятельно

Звезда "Дома-2" Виктория Боня похвасталась успехами 11-летней дочери в верховой езде

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В 2024 году телеведущая Виктория Боня, по всей видимости, приняла решение конкурировать за звание "Мама года". Мы уверены, что она справилась бы с этим титулом и в ушедшем 2023 году, но внимание поклонников тогда было приковано к её нашумевшей пластической операции на лицо.

Звезда "Дома-2" Виктория Боня похвасталась успехами 11-летней дочери в верховой езде
Фото: bloknot.ru

Super.ru пишет, что звезда "Дома-2" ранее часто радовала своих подписчиков трогательными моментами с 11-летней дочерью Анджелиной. Сегодня она поделилась успехами дочери в ее хобби.

Оказывается, Анджелина отлично справляется с верховой ездой и даже превзошла свою собственную маму в этом.

"Помнится, когда я каталась на этой лошади, она даже не хотела идти подо мной… Горжусь тобой, дочка моя", — написала Боня, сопровождая видео с Анджелиной верхом на коне.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы

Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.

Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы
Запеканка с куриной грудкой — простое блюдо на ужин
Картофельная запеканка с курицей готовится очень быстро: все домочадцы останутся довольны
Посадите рядом с малиной этих "соседей": получите щедрый урожай ягод
"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
Началось? Россия применила новые баллистические ракеты КНДР для ударов по Украине Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Без спорта и диет: 3 способа похудеть, о которых ты не догадывалась
Прекрасное растение, которое своими паразитическими свойства убивает яблони и груши
Тля не успеет размножиться: бесплатное средство справится с ней лучше любой химии
Тля не успеет размножиться: бесплатное средство справится с ней лучше любой химии
Последние материалы
Звезда "Дома-2" Виктория Боня похвасталась успехами 11-летней дочери в верховой езде
Началось? Россия применила новые баллистические ракеты КНДР для ударов по Украине
Жестко или мягко?: водителям назвали лучшую подвеску для автомобиля
5 лучших скрабов для идеально гладкой кожи тела
Творожные ватрушки с фруктами к чаю: сочные, нежные и готовятся в два счёта
Британскому флоту не хватает моряков
В аэропорту Перьми нашли гранату
5 неисправностей, при которых автолюбителю лучше обращать в автосалон, и не пытаться чинить самостоятельно
Закусочные тарталетки — постная закуска отлично разнообразит праздничное меню
Когда эмоции больше не поддаются контролю: 7 быстрых и простых телесных практик, чтобы успокоиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников