Собчак потеряла 15 млн рублей на отмене мероприятий после вечеринки у Ивлеевой

Ведущая Ксения Собчак объявила о финансовых потерях, оцениваемых примерно в 15 миллионов рублей, в результате отмены мероприятий после скандала с "голой" вечеринкой у блогера Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале "СОБЧАК" она подчеркнула, что деньги не являются главным, и важно извлекать уроки из подобных ситуаций.
Вместе с этим, она поделилась ссылкой на канал "В карбюраторе конденсат", который опубликовал материал о материальных потерях других участников "голой вечеринки".
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.