Собчак потеряла 15 млн рублей на отмене мероприятий после вечеринки у Ивлеевой

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая Ксения Собчак объявила о финансовых потерях, оцениваемых примерно в 15 миллионов рублей, в результате отмены мероприятий после скандала с "голой" вечеринкой у блогера Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале "СОБЧАК" она подчеркнула, что деньги не являются главным, и важно извлекать уроки из подобных ситуаций.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Вместе с этим, она поделилась ссылкой на канал "В карбюраторе конденсат", который опубликовал материал о материальных потерях других участников "голой вечеринки".



