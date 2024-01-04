Меладзе отменил ближайшие концерты из-за болезни отца

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак объявила о том, что певец Валерий Меладзе снял все предстоящие выступления из-за тяжкого состояния своего отца. Эту информацию Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.

Фото: wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

По ее словам, отец артиста, Шот Меладзе, находится в реанимационном отделении одной из подмосковных клиник, а причиной ухудшения его состояния стал коронавирус. Валерий Меладзе сразу же прервал свои гастроли и прибыл к отцу после уведомления о болезни.

Собчак также сообщила, что все предстоящие концерты Меладзе были отменены из-за этой семейной ситуации.