Меладзе отменил ближайшие концерты из-за болезни отца

Журналистка Ксения Собчак объявила о том, что певец Валерий Меладзе снял все предстоящие выступления из-за тяжкого состояния своего отца. Эту информацию Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.
По ее словам, отец артиста, Шот Меладзе, находится в реанимационном отделении одной из подмосковных клиник, а причиной ухудшения его состояния стал коронавирус. Валерий Меладзе сразу же прервал свои гастроли и прибыл к отцу после уведомления о болезни.
Собчак также сообщила, что все предстоящие концерты Меладзе были отменены из-за этой семейной ситуации.
Звездам шоу-бизнеса предлагается проявить свою позицию относительно текущих событий в стране, согласно информации Telegram-канала "неДума".