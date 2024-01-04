27-летняя певица Клава Кока поделилась семейными фото

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

После завершения финала шоу "Сердце Клавы", блог певицы превратился в галерею совместных фотографий с её возлюбленным — блогером Александром Повериным. Однако, недавно в её личном блоге появилась публикация, вызвавшая недоумение некоторых подписчиков.

Фото: Личный аккаунт Клавы Коки в Instagram by Клава Кока

На свежих фотографиях Клава отдыхает в кругу своих близких — родителей и сестры. В подписи к фото она написала: "Тепло там, где семья". На фотографиях не было видно Поверина, что вызвало множество вопросов у её подписчиков. Некоторые подписчики даже высказывают мнение, что, возможно, отношения между Повериным и Кокой не такие настоящие, как кажется. Удивляет, что человек, который является таким близким для певицы, не присутствует в её семейных событиях, и это заставляет некоторых сомневаться в стабильности и искренности их отношений.