Эти зимние праздники стали непростыми для семьи "крепкого орешка". По сообщениям инсайдеров, семья Брюса Уиллиса, который страдает деменцией, переживает, что эти праздники могут быть для него последними. Несмотря на грусть подобной ситуации, состояние актера действительно тревожит: он больше не способен читать и почти не разговаривает. Тем не менее, члены его семьи, включая нынешнюю жену Эмму Хеминг и бывшую супругу актрису Деми Мур, а также пять его дочерей, стараются не терять надежду и делают все возможное, чтобы сделать его последние дни более комфортными.

Брюс Уиллис

На днях 32-летняя дочь актера — Скаут, опубликовала в своем блоге серию фотографий, подводящих итоги её 2023 года. На каждом из снимков она вместе с кем-то из своих близких: друзьями, сестрами, мамой и, конечно, отцом. На одной из трогательных фотографий, Скаут нежно обнимает лежащего в постели Брюса и смотрит ему прямо в глаза, в то время как он гладит её по голове. Этот трогательный момент вызвал слезы у фанатов семьи Уиллиса.

