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Король Карл ІІІ может скоро отречься от престола из-за возраста

1:40
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Обсуждения о том, что престол для Карла III стал непосильным бременем, ведутся уже давно. Во-первых, королю так и не удалось завоевать доверие британцев, как это было у его покойной матери — Елизаветы II. Во-вторых, Карл взошел на трон в возрасте 73 лет, а в текущем году ему исполнилось 75 — его здоровье может подвести в любой момент. Отказаться от власти в пользу своего сына Уильяма при жизни стало бы для короля признанием поражения, ведь престол был его мечтой многие годы. Однако, как отмечает Daily Mail, ссылаясь на биографа Фила Дампира, на этот шаг его может подтолкнуть 83-летняя королева Дании — Маргрете II.

Король Карл ІІІ может скоро отречься от престола из-за возраста
Фото: Photo by Stephen Pond/Getty Images

В своем новогоднем обращении она объявила о своем уходе в отставку 14 января и её сын Фредерик займет её место. Этот шаг, по мнению экспертов, отличный для репутации датской династии, показывает, что монархия идет в ногу со временем. Карл III серьезно рассматривает возможность сделать то же самое, и такое решение может быть верным, учитывая, что принц Уильям и Кейт Миддлтон еще молоды.

Обнадеживает, что будущий король разделяет взгляды с отцом. Периодически появлялись слухи, что Уильям чувствует, что его время пришло. Королева Елизавета II, конечно, выставила высокую планку своим наследникам, но британцы уверены, что принц справится с многим, благодаря своей супруге Кейт Миддлтон, которая пользуется популярностью в обществе.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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