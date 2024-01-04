Киркоров сделал вторую татуировку на руке

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров добавил ко второй татуировке на своей руке, пишет Telegram-канал "Светский хроник". Согласно информации, на пальцах его левой руки появилось слово KING, что переводится с английского как "король". По утверждению канала, на публике артист скрывает эту надпись под массивными перстнями. Тату было впервые продемонстрировано перед Новым годом, когда Киркоров вышел перед камерами без украшений.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Ранее сообщалось о первой татуировке Киркорова в виде изображения жука-скарабея, размещенной на тыльной стороне ладони. Жук-скарабей символизирует удачу, перерождение и просветление. В недавних кадрах певец прикрывал руку с татуировкой повязкой.

В новогоднюю ночь Киркоров обратился к поклонникам с длинным тостом в социальных сетях, подчеркнув, что, несмотря на сложности, он смотрит на 2023 год с оптимизмом и обещает запомнить его только с позитивной стороны.