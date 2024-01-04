Киркоров сделал вторую татуировку на руке

Певец Филипп Киркоров добавил ко второй татуировке на своей руке, пишет Telegram-канал "Светский хроник". Согласно информации, на пальцах его левой руки появилось слово KING, что переводится с английского как "король". По утверждению канала, на публике артист скрывает эту надпись под массивными перстнями. Тату было впервые продемонстрировано перед Новым годом, когда Киркоров вышел перед камерами без украшений.
Ранее сообщалось о первой татуировке Киркорова в виде изображения жука-скарабея, размещенной на тыльной стороне ладони. Жук-скарабей символизирует удачу, перерождение и просветление. В недавних кадрах певец прикрывал руку с татуировкой повязкой.
В новогоднюю ночь Киркоров обратился к поклонникам с длинным тостом в социальных сетях, подчеркнув, что, несмотря на сложности, он смотрит на 2023 год с оптимизмом и обещает запомнить его только с позитивной стороны.
Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.