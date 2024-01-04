"Небожена": блогерша Настя Ивлеева уедет на время в ОАЭ из-за хейта

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Анастасия Ивлеева решила временно покинуть Россию и отправиться в Дубай после возникшего скандала вокруг проведенной ею "голой" вечеринки. По информации Telegram-канала "Небожена", блогерша планирует вернуться в Россию через несколько месяцев, ожидая уменьшения общественной критики.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Ранее Telegram-канал "Светские хроники" сообщал о возможном начале анорексии у Ивлеевой под воздействием общественного давления. Согласно источнику издания, бывшая ведущая "Орла и Решки" в настоящее время весит менее 45 кг.

20 декабря в клубе "Мутабор" прошла вечеринка блогера под названием "Almost naked" (Почти голая). Согласно дресс-коду, гости должны были явиться в полуобнаженном виде, среди приглашенных знаменитостей были такие артисты, как Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан.