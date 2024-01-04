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Айза намекнула, что звезды шоу-бизнеса повторяют за ней

0:36
Шоу-бизнес

Блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай высказала мысль, что она, вероятно, оказывает влияние на решения российских звезд относительно пластических операций.

Айза намекнула, что звезды шоу-бизнеса повторяют за ней
Фото: https://www.instagram.com/p/CoUI64CyMLI/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

В интервью "Звездач", она призналась, что чувствует себя как "подопытная крыса", так как после ее липомоделирования тела, "лисьих" глаз и пересадки волос последовали подобные шаги со стороны других российских знаменитостей.

Айза-Лилуна также упомянула о своих планах по операции по смене цвета радужки, но призналась, что теперь она колеблется относительно этого решения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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