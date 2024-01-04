Айза намекнула, что звезды шоу-бизнеса повторяют за ней

Блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай высказала мысль, что она, вероятно, оказывает влияние на решения российских звезд относительно пластических операций.
В интервью "Звездач", она призналась, что чувствует себя как "подопытная крыса", так как после ее липомоделирования тела, "лисьих" глаз и пересадки волос последовали подобные шаги со стороны других российских знаменитостей.
Айза-Лилуна также упомянула о своих планах по операции по смене цвета радужки, но призналась, что теперь она колеблется относительно этого решения.
Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.