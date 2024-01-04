Актер Кологривый заявил, что молодым артистам нужно быть более осторожными

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Никита Кологривый, известный своей ролью Кащея в сериале "Слово пацана", высказал критику в адрес молодых коллег из проекта за завышенные требования к цене рекламы после успешного выхода шоу. Кологривый подчеркнул важность осторожного подхода молодых артистов, указав на то, что некоторые из них уже увеличили свои ценники на рекламу, не имея большого опыта в индустрии. Он выразил мнение, что для актера важнее заслужить уважение опытных коллег, таких как продюсеры и режиссеры, чем фокусироваться на увеличении числа подписчиков в социальных сетях.

Фото: Wikipedia by Toomuch ProductionНМГ

Кологривый подчеркнул важность пошагового продвижения в профессии и предложил ценный совет молодым талантам начинать с менее значительных ролей и постепенно двигаться к более ответственным задачам, чтобы не рисковать утратить популярность.