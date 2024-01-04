Сын юмориста Михаила Жванецкого обокрал возлюбленную и сбежал в Штаты

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некоторое время назад Андрей Рывкин, незаконнорожденный сын Михаила Жванецкого, покинул Россию, уехав в Соединенные Штаты. Недавно женщина, с которой он проживал, обвинила его в краже 75 тысяч долларов, сообщает портал "Woman.ru". Сообщается, что их отношения были на исходе, и данное происшествие стало последней каплей. По обнаружении потери денег женщина обратилась в полицию, предъявив обвинения в адрес Рывкина. Инцидент вызвал скандал, затрагивающий внебрачного сына известного юмориста.

Фото: Википедия by Лев Леонидович Медведев is licensed under CC BY-SA 4.0

Сам Рывкин утверждает, что вынужден был покинуть свою бывшую партнершу для сохранения собственной жизни. В настоящее время он проживает в Нью-Йорке, стремясь начать новую главу в своей жизни. Он рассказал о физическом насилии и серьезных угрозах, которым был подвергнут. Относительно будущих планов и возможного судебного разбирательства с бывшей партнершей он отказался от комментариев.