SHAMAN впервые ответил Пугачевой с 2013 года

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) впервые ответил Алле Пугачевой на ситуацию, произошедшую в 2013 году на проекте "Фактор А". Тогда Пугачева, будучи председателем жюри, предпочла другого участника и отчислила Дронова, который тогда еще не носил псевдоним SHAMAN. После этого он произнес фразу "Вы обо мне еще услышите!".

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

В недавнем интервью по поводу воспоминаний Пугачевой о той фразе, SHAMAN пояснил, что эти слова были стандартными для участников шоу и выразили фанатскую любовь. Он отметил свой успех и радовался новым поклонникам.

Актер Иван Охлобыстин утверждает, что Пугачева могла помешать SHAMAN пробиться на сцену, блокируя его путь к победе на "Факторе А". Однако Пугачева, по словам Охлобыстина, высоко оценила вокальные данные Дронова, несмотря на это, не позволив ему выиграть конкурс. Сергей Савин считает, что SHAMAN не мог стать фаворитом у Пугачевой из-за своего имиджа и цвета волос.