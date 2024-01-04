Знакомство с родителями волнительный момент, особенно если вы дочка популярных родителей.
Лиза, дочка Леонида Агутина и Анжелики Варум придерживается этого мнения и после нескольких лет жизни на Западе, она решила сделать сюрприз папе и маме и вернулась в Россию со своим очередным бойфрендом.
Блондина зовут Джон, и это не первый раз, когда Лиза Агутина меняет своих бойфрендов, всегда рассчитывая на поддержку родителей.
Прошлый год Лиза встречала с музыкантом Кайлом Флинком, однако пара рассталась. Почему это произошло, Лиза не комментирует, а Варум с Агутиным тем более не высказываются по данному поводу. Они говорят, что им важно, чтобы дочка была счастлива, принимая любой её выбор.
Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.