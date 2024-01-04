К родителям "нетвойняшкам": дочка Варум и Агутина вернулась в РФ с новым бойфрендом

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знакомство с родителями волнительный момент, особенно если вы дочка популярных родителей.

Фото: Instagram Джона Самуэля

Лиза, дочка Леонида Агутина и Анжелики Варум придерживается этого мнения и после нескольких лет жизни на Западе, она решила сделать сюрприз папе и маме и вернулась в Россию со своим очередным бойфрендом.

Блондина зовут Джон, и это не первый раз, когда Лиза Агутина меняет своих бойфрендов, всегда рассчитывая на поддержку родителей.

Прошлый год Лиза встречала с музыкантом Кайлом Флинком, однако пара рассталась. Почему это произошло, Лиза не комментирует, а Варум с Агутиным тем более не высказываются по данному поводу. Они говорят, что им важно, чтобы дочка была счастлива, принимая любой её выбор.

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