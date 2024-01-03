"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звездам шоу-бизнеса предлагается проявить свою позицию относительно текущих событий в стране, согласно информации Telegram-канала "неДума". Российским знаменитостям рекомендуют "через свое общение" явно выражать свою принадлежность к определенной стороне. Канал предлагает различные способы поддержки, такие как публичные донаты для добровольцев на СВО, сбор и отправка гуманитарной помощи в Донбасс, участие в концертах в Крыму, а также публичные выступления перед военными. Предлагается также носить символику, например, футболки с символом Z, делать заявления в интервью или в социальных сетях, а также поддерживать контент, отражающий позицию в поддержку СВО.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Канал отмечает, что отсутствие ясности в отношении этой позиции не будет иметь негативных последствий для звезд, но при этом отмечает, что в данной ситуации все станет ясным. Отмечается, что речь идет не только о событиях, связанных с Анастасией Ивлеевой и участниками "голой" вечеринки.

Комментируя эту информацию, специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева подчеркнула, что попытки насильно заставить людей любить Родину неэффективны. Она отметила, что те, кто желал поддерживать военные усилия, это делают добровольно и не просят за это ничего взамен. Курлаева подчеркнула, что такие действия должны быть искренними и не являться обязаловкой, и что поддержка должна исходить из глубины души.