Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Украине было уничтожено 800 натовских зенитных ракет ЗРК Patriot
Рецепт греческого салата для вашего праздничного стола
Иван Ургант обратился к россиянам
Врачи рассказали, как бросить курить за выходные
Оригинальный салат с кукурузой, сыром и хлебом для вашего праздничного стола
В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти
Традиционный русский рецепт вкуснейшей ухи
Россиянам объяснили, почему болит голова по утрам: дело совсем не в похмелье
Пептидная косметика: в чем ее главные преимущества для кожи

"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне

1:34
Шоу-бизнес

Звездам шоу-бизнеса предлагается проявить свою позицию относительно текущих событий в стране, согласно информации Telegram-канала "неДума". Российским знаменитостям рекомендуют "через свое общение" явно выражать свою принадлежность к определенной стороне. Канал предлагает различные способы поддержки, такие как публичные донаты для добровольцев на СВО, сбор и отправка гуманитарной помощи в Донбасс, участие в концертах в Крыму, а также публичные выступления перед военными. Предлагается также носить символику, например, футболки с символом Z, делать заявления в интервью или в социальных сетях, а также поддерживать контент, отражающий позицию в поддержку СВО.

"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Канал отмечает, что отсутствие ясности в отношении этой позиции не будет иметь негативных последствий для звезд, но при этом отмечает, что в данной ситуации все станет ясным. Отмечается, что речь идет не только о событиях, связанных с Анастасией Ивлеевой и участниками "голой" вечеринки.

Комментируя эту информацию, специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева подчеркнула, что попытки насильно заставить людей любить Родину неэффективны. Она отметила, что те, кто желал поддерживать военные усилия, это делают добровольно и не просят за это ничего взамен. Курлаева подчеркнула, что такие действия должны быть искренними и не являться обязаловкой, и что поддержка должна исходить из глубины души.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.

Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Певица Алсу сообщила о серьезных переменах в жизни
Убежит ли из России Филипп Киркоров
Галкин о трудностях сбежавшей Пугачёвой: "Европа не щедрая, щедрая Россия" Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Лоза нашёл забавными тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"
Груша завалит плодами: опытные садоводы раскрыли секреты ухода
Простой творожный чизкейк с апельсиновым желе без выпечки готовится легко: просто тает во рту
Простой творожный чизкейк с апельсиновым желе без выпечки готовится легко: просто тает во рту
Последние материалы
Врачи рассказали, как бросить курить за выходные
Оригинальный салат с кукурузой, сыром и хлебом для вашего праздничного стола
В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти
Традиционный русский рецепт вкуснейшей ухи
Россиянам объяснили, почему болит голова по утрам: дело совсем не в похмелье
Пептидная косметика: в чем ее главные преимущества для кожи
Рецепт классического борща: традиционное блюдо на все времена
20 тканевых масок для лица, чтобы кожа сияла даже в самый темный месяц года
Ароматный жареный цыплёнок по-Мэрилендски станет изюминкой вашего праздничного стола
Удар России по репутации натовской техники вошел в ТОП-10 событий 2023 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников