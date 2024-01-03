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Александр Петров в объятиях жены и в кругу близких встретил Новый год

1:05
Шоу-бизнес

Александр Петров, счастливо встречающий новый этап в жизни в браке с Викторией, поделился фотографиями с празднования Нового года в кругу близких. Актер выбрал для мероприятия серый костюм, тогда как его жена Виктория вновь восхитила общественность, представившись в свадебном белом платье полной длины.

Александр Петров в объятиях жены и в кругу близких встретил Новый год
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Напомним, что Александр Петров и Виктория официально узаконили свои отношения в середине сентября, а вскоре после этого отметили свадебное торжество. Перед своим браком актер встречался с Стасей Милославской в течение четырех лет. Интересно, что о женитьбе Петрова Милославская узнала вскоре до того, как актер поделился этой новостью в социальных сетях, что стало неожиданным для нее моментом. Впоследствии подруги Стаси выразили ей свою поддержку, и Кристина Асмус даже опубликовала фотографию в своих Stories с подписью: "Друг, R. I.P.", а также прокомментировала свадьбу Петрова и Асмус.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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