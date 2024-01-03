Многие зрители обратили внимание на внезапное исчезновение известного телеведущего Сергея Брилёва с телеэкрана после начала его ведения передачи "Вести в субботу" на канале "Россия 1". Сегодняшние новости пишут о том, что он, завершив обучение в МГИМО, начал карьеру в журналистике в 1995 году.
Брилёв был специальным корреспондентом и отработал некоторое время в Лондоне, а затем стал заместителем директора канала "Россия 1".
"11 сентября я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провёл последний выпуск "Вестей в субботу", — написал Брилёв.
По информации СМИ, в настоящее время телеведущий проживает в Аргентине, сотрудничает с российскими телеканалами и снимает документальные работы. Брилёв состоит в браке, у него есть дочь Александра, сообщает News.ru.
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