Куда внезапно пропал телеведущий Сергей Брилёв: проживает в Аргентине

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Многие зрители обратили внимание на внезапное исчезновение известного телеведущего Сергея Брилёва с телеэкрана после начала его ведения передачи "Вести в субботу" на канале "Россия 1". Сегодняшние новости пишут о том, что он, завершив обучение в МГИМО, начал карьеру в журналистике в 1995 году.

Фото: "Sergey Brilev 27-5-2015" by Press Service is licensed under CC BY 4.0.

Брилёв был специальным корреспондентом и отработал некоторое время в Лондоне, а затем стал заместителем директора канала "Россия 1".

"11 сентября я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провёл последний выпуск "Вестей в субботу", — написал Брилёв.

По информации СМИ, в настоящее время телеведущий проживает в Аргентине, сотрудничает с российскими телеканалами и снимает документальные работы. Брилёв состоит в браке, у него есть дочь Александра, сообщает News.ru.

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