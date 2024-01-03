Киркоров набил символичную татуировку после "голой вечеринки"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После скандала с "голым шабашом" у певца Филиппа Киркорова заметили новое тату на руке.

Фото: Telegram-канал "Светский хроник"

Об этом сообщает Telegram-канал "Светский хроник".

По информации, артист на фоне переживаний на тыльной стороне ладони набил скарабея, являющегося символом удачи, просветления и перерождения.

Когда именно он сделал татуировку, точно неизвестно. Киркоров старается не показывать всем это тату и прячет скарабея под повязками и перчатками. По всей вероятности, для певца эта татуировка — что-то весьма личное, правда, не совсем понятно, зачем было её делать на заметном месте.

Данная татуировка, по всей вероятности, стала первой для поп-короля, пишет портал. Раньше в интервью Киркоров говорил, что не хочет делать "татушки", поскольку это на всю жизнь, а он экспериментирует только с образами.

Киркоров быстро поменял директора после шабаша у Ивлеевой