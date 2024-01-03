Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
По информации, предатель Максим Кузьминов, угнавший вертолёт, дождался возмездия
5 причин, почему не стоит краситься в платиновый блонд
Самые сладкие сорта моркови
Чем посыпать обледенелые садовые дорожки, чтобы не упасть
Остановим паразитов и усилим лук перед посадкой
Журнал Esquire опубликовал рейтинг лучших кинофильмов на Новый год
Водителям советуют тонировку, на которую не обращают внимание в ГИБДД
Время кислот: какие выбрать для идеального тона нормальной, сухой и жирной кожи?
Трупы 21 уничтоженного офицера НАТО тайно вывозят из Харькова и Одессы

Киркоров набил символичную татуировку после "голой вечеринки"

0:55
Шоу-бизнес

После скандала с "голым шабашом" у певца Филиппа Киркорова заметили новое тату на руке.

Киркоров набил символичную татуировку после "голой вечеринки"
Фото: Telegram-канал "Светский хроник"

Об этом сообщает Telegram-канал "Светский хроник".

По информации, артист на фоне переживаний на тыльной стороне ладони набил скарабея, являющегося символом удачи, просветления и перерождения.

Когда именно он сделал татуировку, точно неизвестно. Киркоров старается не показывать всем это тату и прячет скарабея под повязками и перчатками. По всей вероятности, для певца эта татуировка — что-то весьма личное, правда, не совсем понятно, зачем было её делать на заметном месте.

Данная татуировка, по всей вероятности, стала первой для поп-короля, пишет портал. Раньше в интервью Киркоров говорил, что не хочет делать "татушки", поскольку это на всю жизнь, а он экспериментирует только с образами.

Киркоров быстро поменял директора после шабаша у Ивлеевой
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Лолита Милявская высказалась о своей эмиграции

Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.

Лолита Милявская высказалась о своей эмиграции
Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке
"Настя уедет из России!": дан прогноз по Ивлеевой
Семена моркови любят молоко и водку: быстро прорастут и вы будете гордиться посадочным материалом
"Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин Ушедший год был "на грани". Может ли 2024 год стать годом катастрофы Дмитрий Плотников
28-летняя Лиза Арзамасова поделилась новогодними фото с двухлетним сыном
Не выбрасывайте скорлупу грецких орехов: 4 довода, как она пригодится на грядках вашего участка
Полив орхидеи зимой: садоводы раскрыли особенности — ошибки загубят цветок
Полив орхидеи зимой: садоводы раскрыли особенности — ошибки загубят цветок
Последние материалы
Водителям советуют тонировку, на которую не обращают внимание в ГИБДД
Время кислот: какие выбрать для идеального тона нормальной, сухой и жирной кожи?
Трупы 21 уничтоженного офицера НАТО тайно вывозят из Харькова и Одессы
Юрий Лоза высмеял тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"
В Дагестане погибла защищавшая котов в подъезде девушка
От Филиппа Киркорова на "Песне года" остался только "кусок белого пиджака"
Ешь и худеешь: диетический рыбный салат от скорую руку от великой Майи Плисецкой
Дело в зубах: как стоматолог и ортодонт могут поменять твое лицо без операций
"Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым"
Охлобыстин высказался о новогодних огоньках на ТВ: "И — о чудо! Я ошибался"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников