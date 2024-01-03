Певец Юрий Лоза подробно изучил тексты песен артистов, участвующих в "Песне года" и выписал фрагменты, которые показались ему смешными и несуразными.
Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что для знакомого с русским языком и литературой человека тексты песен российских артистов выглядят как юмор.
"А сердце было камень. Чиркнули спичку в пламя", — привёл Лоза текст песни Николая Баскова.
Позабавили его и другие тексты
"Через день я живу на распятье", — процитировал музыкант текст песни Димы Билана.
Странным показался ему и текст песни Кристины Орбакайте.
"Мы поверили в глаза — по-другому, мол, нельзя", — привёл текст Кристины артист.
В числе высмеянных оказались Сергей Лазарев, Клава Кока, Лариса Долина, Дмитрий Маликов и другие артисты.
"Нежность играет как сталь", это почти то же самое, что "Волны падали вниз стремительным домкратом", над которыми мы дружно ржали с лёгкой руки авторов "Двенадцати стульев", — написал Лоза в своём ВК-аккаунте.
Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.