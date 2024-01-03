Юрий Лоза высмеял тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"

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Певец Юрий Лоза подробно изучил тексты песен артистов, участвующих в "Песне года" и выписал фрагменты, которые показались ему смешными и несуразными.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что для знакомого с русским языком и литературой человека тексты песен российских артистов выглядят как юмор.

"А сердце было камень. Чиркнули спичку в пламя", — привёл Лоза текст песни Николая Баскова.

Позабавили его и другие тексты

"Через день я живу на распятье", — процитировал музыкант текст песни Димы Билана.

Странным показался ему и текст песни Кристины Орбакайте.

"Мы поверили в глаза — по-другому, мол, нельзя", — привёл текст Кристины артист.

В числе высмеянных оказались Сергей Лазарев, Клава Кока, Лариса Долина, Дмитрий Маликов и другие артисты.

"Нежность играет как сталь", это почти то же самое, что "Волны падали вниз стремительным домкратом", над которыми мы дружно ржали с лёгкой руки авторов "Двенадцати стульев", — написал Лоза в своём ВК-аккаунте.