Интернет-пользователи заметили признаки присутствия Филиппа Киркорова на записи концерта "Песня года".
Особенно внимательные зрители разгадали, из каких именно сцен вырезали опального народного артиста России. Номера с гонимым королём российской эстрады удалили полностью, однако авторам программы пришлось вырезать провинившегося певца и из массовых сцен.
Запись "Песни года" показали по ТВ 2 января. Киркоров выступал на сцене плечом к плечу с другими артистами, но в телевизионной версии его уже нет рядом с певицей Полиной Гагариной - виден только кусок белого пиджака.
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