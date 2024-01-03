От Филиппа Киркорова на "Песне года" остался только "кусок белого пиджака"

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Интернет-пользователи заметили признаки присутствия Филиппа Киркорова на записи концерта "Песня года".

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Особенно внимательные зрители разгадали, из каких именно сцен вырезали опального народного артиста России. Номера с гонимым королём российской эстрады удалили полностью, однако авторам программы пришлось вырезать провинившегося певца и из массовых сцен.

Запись "Песни года" показали по ТВ 2 января. Киркоров выступал на сцене плечом к плечу с другими артистами, но в телевизионной версии его уже нет рядом с певицей Полиной Гагариной - виден только кусок белого пиджака.