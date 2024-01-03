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Певица Алсу сообщила о серьезных переменах в жизни

1:21
Шоу-бизнес

Певица Алсу, известная своей редкой активностью в общении с поклонниками из-за загруженности работой и большой семьи, провела новогодние праздники в кругу близких. В своих пожеланиях на новый год она выразила надежду на добро, терпение и мудрость для своих поклонников, а также намекнула на серьезные перемены в своей жизни, подводя итоги уходящего 2023 года.

Певица Алсу сообщила о серьезных переменах в жизни
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Алсу

Алсу заявила, что что-то изменилось в ее жизни, оставив вопрос открытым, связано ли это с ее юбилейной датой или это результат собственного осознания и изменений, внесенных самой жизнью. Она отметила, что-то, что пришло, лучше того, что ушло.

Фанаты решили, что певица приняла важное решение, учитывая, что изменения в ее личной жизни не произошли случайно. Уже давно ходят слухи о возможных проблемах в браке звезды. Наблюдатели также отметили, что Алсу появляется в публичных мероприятиях без обручального кольца, что еще больше подогревает слухи. Важное событие — 46-летие мужа певицы, Яна Абрмова, прошло незамеченным в ее комментариях.

Алсу предпочитает не раскрывать подробности своих отношений с отцом своих троих детей, оставляя тайну вокруг своей личной жизни.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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