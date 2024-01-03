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У компании "Филипп Киркоров Продакшн" новый гендиректор Владимир Пономарев

1:24
Шоу-бизнес

В компании "Филипп Киркоров Продакшн" произошла смена генерального директора, согласно данным ЮГРЛ, которые обнаружила "Газета.Ru". Ранее пост гендиректора ООО "Филипп Киркоров Продакшн" (PHILIP KIRKOROV PRODUCTION) занимал Кияшко А. В., теперь на этой должности — Владимир Пономарев. Компания, занимающаяся в области исполнительских искусств, присутствует на российском рынке уже более 20 лет.

У компании "Филипп Киркоров Продакшн" новый гендиректор Владимир Пономарев
Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Из открытых источников известно, что основным заказчиком компании является "БКЗ "Октябрьский" СПб, ГБУК. Также известно, что в судебных процессах организация проиграла 25% в качестве ответчика.

В декабре прошлого года "Светский хроник" в Telegram сообщил о задолженности Киркорова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в более чем 12 млн рублей. Однако в июле сообщалось, что долг Киркорова составлял 2,1 млн рублей, и в то же время компания ООО "Филипп Киркоров Продакшн" заработала 14 млн рублей за год.

Несмотря на это, в ноябре канал сообщил, что Киркоров погасил все долги перед ФНС, которые на тот момент составили 5 млн 587 тыс. 333 рубля.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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