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Савин рассказал о личной жизни Пугачёвой и Галкина* ради известности

1:20
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева и пародист Максим Галкин* поддерживают формальные отношения вне публичного внимания. Тем не менее перед камерами супруги всегда вели себя ласково друг с другом, как отметил Сергей Савин, победитель шоу "Фактор А" 2011 года, который некоторое время получал спонсорскую поддержку от примадонны.

Савин рассказал о личной жизни Пугачёвой и Галкина* ради известности
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"Меня поразила разница в их общении. Перед людьми они обменивались нежными словами. Алла Борисовна называла его "Максюша", а он отвечал ей "Аллуся". Однако дома, вне объективов теле- и фотокамер, между ними существовали очень формальные отношения, уже лишенные ласковых проявлений", — рассказал Сергей Савин.

По словам музыканта, Пугачева опасалась, что общественность потеряет интерес к ее личности. Поэтому они активно обсуждали различные пиар-стратегии, направленные на поддержание интереса к супругам.

Информация о том, что брак знаменитостей отличается от представления зрителей на телеэкранах, ранее появлялась в СМИ. Некоторые источники утверждали, что карьера примадонны зависела от материальной поддержки Галкина, так как ее собственная карьера находилась уже на закате.

*признан Минюстом России иностранным агентом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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