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Николай Цискаридзе рассказал о травле в Большом театре

1:28
Шоу-бизнес

В 2011 году Николай Цискаридзе стал участником громкого скандала с руководством Большого театра, выходя на первый план с обвинениями в травле со стороны коллег.

Николай Цискаридзе рассказал о травле в Большом театре
Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

Работавший в театре более десяти лет, он открыто рассказал о темных сторонах культурного учреждения, где большинство людей, занимающих должности, не выходят на сцену, а просто числятся, получая зарплату и участвуя в поездках.

Цискаридзе указал, что даже после глобальных перестановок в театре проблема сохраняется. После ухода выдающихся художников и руководителей пришедший Васильев не сменил всех, как ожидалось, и многие "прилипалы" остались на своих местах.

После скандального увольнения Цискаридзе столкнулся с продолжительной травлей на различных уровнях.

"Нечеловеческая травля, которой я подвергся, длилась к тому моменту уже два года. Было ощущение, что она не закончится никогда",  — передаёт слова Николая Starhit.

Тем не менее, благодаря поддержке поклонников и даже президента России Владимира Путина, Цискаридзе смог стать ректором Академии в Петербурге. Разговор с Путиным, где ему был предоставлен "карт-бланш", стал ключевым моментом в принятии им вызова на новую должность.

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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